Dựng lều cắm trại bên hồ thì người chồng bị cá sấu dài 4,3m tấn công, cô vợ nghe tiếng liền lao vào đấm con 'THỦY QUÁI' và cái kết

Vụ việc xảy ra vào tháng 10/2004 ở Australia. Khi dựng liều cắm trại bên hồ thì người chồng bị cá sấu dài 4,3m, nặng 300kg tấn công và lôi xuống nước. Cô vợ thấy thế liền đấm và chọc vào mắt con vật khiến nó nổi điên tấn công ngược lại cô đến nát tay. May mắn, người con trai kịp thời đến và bắn con 'thủy quái' chết.
Đời Sống 13:18 27/09/2021

Thu Cúc (T/H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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