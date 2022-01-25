Đụng độ 'kẻ thù không đội trời chung', gà trống tung cú mổ chí mạng hạ gục rắn hổ mạng chúa kịch độc chỉ trong tích tắc

Trong video được đăng tải, con rắn độc đang cuộn tròn mình lại rồi nâng cao đầu để tìm kiếm sơ hở tấn công con gà trống. Vốn được viết đến là loại kịch độc, rắn hổ mang có lẽ cứ đinh ninh bàn thắng trong tầm tay. Tuy nhiên, khi dính cú phản đòn của gà trống, con rắn hổ mang quằn quại trong đau đớn và phải tìm đường chạy trốn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-do-ke-thu-khong-doi-troi-chung-ga-trong-tung-cu-mo-chi-mang-ha-guc-ran-ho-mang-chua-kich-doc-chi-trong-tich-tac-446231.html