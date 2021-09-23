Đụng độ hổ dữ, gấu lợn có hành động 'kỳ quặc' khiến chúa tể phải 'co giò' bỏ chạy

Trong đoạn clip, con hổ chậm rãi tiếp cận gấu lợn từ phía sau. Tuy nhiên, khi hổ đến gần, gấu lợn đột ngột quay lại và đứng thẳng trên hai chân sau. Hành động này khiến hổ giật mình lùi lại. Gấu lợn tiếp tục nhảy chồm lên và xua đuổi đối phương, buộc chúa tể sơn lâm "chạy mất dép".
Đời Sống 08:00 23/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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