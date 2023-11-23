Đột ngột lao qua đường cao tốc, hổ dữ bất ngờ bị xe ô tô chạy với tốc độ cao tông trúng và cái kết khiến nam tài xế bị sốc

Hình ảnh ghi lại cho thấy con hổ đột ngột lao qua đường khiến người đàn ông không kịp phanh lại đã tông trúng con vật hung dữ. Cú tông mạnh khiến con hổ văng sang bên kia đường, trước khi nhanh chóng bật dậy và bỏ chạy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dot-ngot-lao-qua-duong-cao-toc-ho-du-bat-ngo-bi-xe-o-to-chay-voi-toc-do-cao-tong-trung-va-cai-ket-khien-nam-tai-xe-bi-soc-632399.html