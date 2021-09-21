Đoạn phim tài liệu của Netflix khiến hàng trăm người rơi nước mắt trong buổi công chiếu, 'Đây là điều tồi tệ nhất mà tôi từng quay!'

Trong bộ phim tài liệu 'Our Planet' của nhà tự nhiên học David Attenborough được phát trên Netflix, đoàn làm phim đã vô tình ghi lại cảnh một con Moóc bị rơi từ trên vách đá cao xuống bên dưới. Mặc dù có lớp mỡ dày dự trữ năng lượng cho mùa đông nhưng nó cũng không thể thoát khỏi cái kết bi thảm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/doan-phim-tai-lieu-cua-netflix-khien-hang-tram-nguoi-roi-nuoc-mat-trong-buoi-cong-chieu-day-la-dieu-toi-te-nhat-ma-toi-tung-quay-425780.html