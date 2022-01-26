Diện kiến con cá ngừ khổng lồ giá trị lên tới 145 000 USD ở chợ cá Nhật Bản khiến nhiều người không khỏi trầm trồ

Con cá ngừ 21 kg được bắt tại phía Bắc vùng Aomori (Nhật Bản), vốn nổi tiếng là nơi có cá ngừ chất lượng. Tại chợ cá Toyosu ở thủ đô Nhật Bản đã ghi nhận mức giá kỷ lục cho con cá này là 145.000 USD với trọng lượng 211 kg.

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