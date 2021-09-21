Đi tắm nhưng quên khóa cửa, cô gái không hề biết có kẻ đã lẻn vào nhà, nhìn dấu vết trên sàn khiến ai cũng rợn tóc gáy

Đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái đi tắm nhưng quên khóa cửa nhà. Lát sau, khi nghe thấy tiếng động, cô ra ngoài kiểm tra thì phát hiện dấu vết rợn người. Tuy nhiên, cái kết nhất định sẽ khiến bạn bật ngửa.
Đời Sống 21:37 21/09/2021

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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