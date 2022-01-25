Đi câu giải trí, ngôi sao bóng bầu dục lại còn 'hoảng hồn' hơn khi đụng độ loài 'quái thú' khổng lồ ăn thịt luôn cả cá mập này!

Ngôi sao bóng bầu dục (NFL)Sam Barrington đã có chuyến đi câu trên một con thuyền tại bờ biển Florida (Mỹ). Không ngờ rằng một lúc sau, thuyền rung rắc dữ dội và câu trúng loài "quái thú" vừa đáng sợ vừa to "khủng hoảng".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/di-cau-giai-tri-ngoi-sao-bong-bau-duc-lai-con-hoang-hon-hon-khi-dung-do-loai-quai-thu-khong-lo-an-thit-luon-ca-ca-map-nay-446594.html