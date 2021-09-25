Đến 'chúa tể rừng xanh' hay gấu lớn còn phải e dè trước sói lửa, thế nhưng lại có kẻ dám tranh giành con mồi với nó

Một bầy sói lửa (danh pháp khoa học: Cuon alpinus) đã săn được một con mồi ngon bên bờ sông nhưng sau đó chúng đã phải đón tiếp một vị khách không mời mà đến. Sói lửa là loài săn mồi đáng sợ mà ngay cả hổ hay gấu cũng e ngại khi gặp phải chúng, vậy kẻ to gan này là ai.
Đời Sống 09:30 25/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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