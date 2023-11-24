Đậu xe ô tô bên đường, người đàn ông sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hàng nghìn con lúc nhúc bao vây

Cảnh tượng khó tin này được ghi lại tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Video ghi lại cho thấy hàng nghìn con ong đang đậu kín trên một chiếc xe ô tô đỗ bên đường. Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người dân xung quanh hiếu kỳ đứng lại xem.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dau-xe-o-to-ben-duong-nguoi-dan-ong-sung-so-khi-nhin-thay-canh-tuong-truoc-mat-hang-nghin-con-luc-nhuc-bao-vay-632477.html