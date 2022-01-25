Đang ung dung trên đường lại gặp trúng 'nhân vật' không đội trời chung, chó nhà tử chiến kịch thiệt với kẻ thù 'mình trơn' nảy lửa trên lối mòn

Gặp trúng rắn hổ mang chúa kịch độc, chú chó không ngại lao vào tử chiến. Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm, con chó liên tục bị rắn hổ mang phản công và tấn công liên tục.
Đời Sống 13:00 25/01/2022

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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