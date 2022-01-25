Đang ung dung thưởng ngoạn mây trời, thưởng thức nước mát, linh dương bất ngờ bị 'vòi đen' khổng lồ bí ẩn lao như bay lên đoạt mạng

Khoảnh khắc kinh hoàng này do các du khách tình cờ ghi lại được tại một hồ nước ở bang Maharashtra, Ấn Độ. Chỉ trong nháy mắt, con trăn khổng lồ đã lao lên từ mặt nước rồi tung cú đớp uy lực khiến linh dương không kịp chạy trốn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-ung-dung-thuong-ngoan-may-troi-thuong-thuc-nuoc-mat-linh-duong-bat-ngo-bi-voi-den-khong-lo-bi-an-lao-nhu-bay-len-doat-mang-446592.html