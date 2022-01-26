Đang say giấc nồng, hải cẩu ngơ ngác khi được nhấc bổng lên cao, tưởng rằng nước biển dâng nhưng ngờ đâu lại là sát thủ đại dương 'âm thầm diện kiến'

Đàn cá voi sát thủ đi săn theo bầy nên chúng đã cùng nhau lao đến tảng băng này khiến mặt nước bất ngờ dâng lên. Vì không cảnh giác khi đang ngủ, hải cẩu ngơ ngáng trước tình huống bất ngờ và cuối cùng bị đoạt mạng đáng tiếc.
Đời Sống 05:30 26/01/2022

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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