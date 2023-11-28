Đang lái xe trên đường, tài xế giật mình khi gặp cảnh tượng có 1-0-2, hàng nghìn con chim tu tập bay lượn trên trời rất hùng vĩ

Hình ảnh được một người đàn ông ghi lại ở Modesto, California, Mỹ. Đang lái xe trên đường thì bắt gặp cảnh tượng lạ, hàng nghìn con chim đang tụ tập thành một bầy lớn, bay lượn trên trời và tạo nên một cảnh tượng vô cùng tuyệt đẹp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-lai-xe-tren-duong-tai-xe-giat-minh-khi-gap-canh-tuong-co-1-0-2-hang-nghin-con-chim-tu-tap-bay-luon-tren-troi-rat-hung-vi-633593.html