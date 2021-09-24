Đang chạy băng băng trên đường thì bất ngờ bị trượt bánh xe khiến người phụ nữ 'NGÃ SẤP MẶT' và pha thoát chết thần kỳ

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 14/9 vừa qua tại Đài Loan. Khi người phụ nữ điều khiển xe máy đi qua vạch kẻ đường thì bất ngờ bị trượt bánh xe và ngã xuống đường. May mắn xe máy phía sau phản ứng nhanh nên đã dừng lại trước khi đụng trúng người phụ nữ.

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