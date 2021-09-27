Đang bị vây đánh, sư tử có hành động lạ khiến bầy linh cẩu khiếp vía mà 'co giò' bỏ chạy

Với số lượng áp đảo, những con linh cẩu hoàn toàn tự tin vào sức mạnh của mình. Tuy nhiên, sư tử cái cũng không hề tỏ ra sợ hãi mà bình tĩnh dùng hai chân sau cào xuống đất. Đây được xem là một động tác để đánh dấu lãnh địa và những kẻ xâm phạm sẽ phải trả giá.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-bi-vay-danh-su-tu-co-hanh-dong-la-khien-bay-linh-cau-khiep-via-ma-co-gio-bo-chay-427166.html