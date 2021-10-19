Đang bế con đi trên phố, người phụ nữ bất ngờ rơi xuống cống thoát nước, biết được nguyên nhân khiến nhiều người ngán ngẩm

Do mải nghe điện thoại khi đang đi bộ trên đường, người phụ nữ bế theo đứa con 9 tháng tuổi đã rơi thẳng xuống cống thoát nước. Rất may, những người quanh đó đã cứu được hai mẹ con. Sự việc xảy ra vào 10h ngày 8/10, tại Jawahar, quận Faridabad, bang Haryana, Ấn Độ .
Đời Sống 10:10 19/10/2021

Như Thảo (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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