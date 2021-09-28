Đại chiến giữa rắn hổ mang chúa cực độc và 'chúa tể bầu trời', lật ngược tình thế chỉ trong gang tấc

Đoạn video quay lại cảnh một con rắn hổ mang chúa đang có màn tử chiến vô cùng gay cấn với một con đại bàng chân ngắn. Song, con rắn hổ mang đã bị đại bàng dùng móng vuốt sắc nhọn ghì chặt phần đầu xuống dưới đất và không thể phản công. Ngay sau đó, con đại bàng dùng mỏ đoạt mạng con mồi rồi từ từ thưởng thức bữa ăn của mình.

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