Đại chiến giữa rắn hổ mang chúa cực độc và 'chúa tể bầu trời', lật ngược tình thế chỉ trong gang tấc

Đoạn video quay lại cảnh một con rắn hổ mang chúa đang có màn tử chiến vô cùng gay cấn với một con đại bàng chân ngắn. Song, con rắn hổ mang đã bị đại bàng dùng móng vuốt sắc nhọn ghì chặt phần đầu xuống dưới đất và không thể phản công. Ngay sau đó, con đại bàng dùng mỏ đoạt mạng con mồi rồi từ từ thưởng thức bữa ăn của mình.
Đời Sống 07:37 28/09/2021

Minh Thư (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72 Thừa kế hơn 11 tỷ đồng từ chồng, người phụ nữ vẫn đứng trước nguy cơ phá sản ở tuổi 72

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu