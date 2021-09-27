Đại chiến đẫm máu của 'tam sư tử' tranh giành con mồi, kẻ thua cuộc sẽ phải trả giá bằng mạng sống

Một đàn sư tử đã săn được con mồi trên một cánh đồng ngập nước ở Botswana. Tuy nhiên một con sư tử đực lang thang đã không ngần ngại lao vào cướp lấy bữa ăn khiến những con sư tử cái phải bỏ đi mà không làm gì được. Thế là cuộc chiến tranh giành con mồi của 3 con sư tử đã xảy ra.
Đời Sống 14:00 27/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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