Đã bật đèn khẩn cấp và dừng giữa đường cao tốc, siêu xe Lamborghini bị tông nát đuôi kinh hoàng

Video ghi lại cho thấy chiếc Lamborghini đang bật đèn khẩn cấp và dừng trên đường cao tốc. Khi thấy chiếc siêu xe gặp nạn, một số ô tô di chuyển phía sau đã kịp thời đánh lái, chuyển làn để vượt qua. Tuy nhiên, một chiếc SUV dường như không hề biết về việc chiếc Lamborghini đang dừng lại nên đã không giảm tốc độ và tông thẳng vào đuôi chiếc siêu xe.
Đời Sống 02:25 02/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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