Cuộc chiến của những kẻ hung tợn nhất rừng xanh: Sư tử hung tợn đuổi bắt báo lớn rồi xé xác một cách 'trơn tru'

Thấy một con báo đang nằm nghỉ ngơi giữa đồng cỏ cao ở Vườn quốc gia Maasai Mara, 2 con sư tử đực to lớn đã nhẹ nhàng tiếp cận. Đến khi báo phát hiện ra mọi chuyện thì đã quá muộn. Ở cự ly gần, cặp sư tử không tốn nhiều thời gian để tóm gọn nó.

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