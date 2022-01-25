Cuộc chám trán nảy lửa của những sát thủ rừng xanh, liệu chó sói đồng cỏ hay sư tử núi sẽ là kẻ giành chiến thắng?

Hai kẻ đi săn đã vô tình đụng độ nhau và một cuộc chiến kịch liệt đã xảy ra ngay sau đó. Tuy nhiên cục diện lúc sau lại có vẻ đổi chiều khi con sư tử núi hung hãn lại rơi vào thế hạ phong khi bị chó sói đồng cỏ tấn công dữ dội.

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