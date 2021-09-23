Cộng đồng mạng ‘mắt tròn mắt dẹt’ khi chứng kiến khoảnh khắc ‘bà bầu’ vươn người, trộm điện thoại ‘nhanh như chớp’ nhưng 2 ngày sau chủ tiệm mới phát hiện

Sự việc được camera ghi lại tại một cửa hàng điện thoại ở Bukittinggi tỉnh Tây Sumatra, Indonesia hôm 19/9 vừa qua. Khi chủ cửa hàng đi đổi tiền lẻ, người phụ nữ mang bầu đã vươn người qua tủ kính, mở khóa và lấy một chiếc điện thoại rồi rời đi.

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