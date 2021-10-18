Cô thư ký bất ngờ làm ‘chao đảo cộng đồng mạng’ với phong cách làm việc có 1-0-2, đến đồng nghiệp ‘khó tập trung’

Cộng đồng mạng Đài Loan bất ngờ gây xôn xao về hình ảnh của một nữ thư ký gợi cảm đang tập trung làm việc. Ai cũng ngỡ ngàng trước sự gợi cảm từ chiếc áo cổ chữ V mà cô nàng mặc qua đó lộ vòng 1 vô cùng gợi cảm.
Đời Sống 08:12 18/10/2021

Minh Tú (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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