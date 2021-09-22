Cô gái quay clip dạy trang điểm thu hút triệu view nhưng lại ‘gây thương nhớ’ trong lòng cư dân mạng vì điều ‘nghịch lý’ này

No Cloud là nickname của nữ Youtuber đang thu hút trên mạng xã hội nhờ vào các video hướng dẫn trang điểm. Tuy nhiên, đều gây ấn tượng của cô gái này khiến nhiều người “thương nhớ” lại chính là khuôn mặt mộc xinh như thiên thần.
Đời Sống 22:18 22/09/2021

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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