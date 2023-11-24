Chuyện thật như đùa, camera bóc trần hành động xấu xí của nam thanh niên trên xe buýt khiến người xem bức xúc

Sự việc được ghi lại vào ngày 13/11, trên một tuyến xe buýt ở Thượng Hải, Trung Quốc. Theo đó nam thanh niên mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang đen đang đi về phía hàng ghế trống phía sau thực hiện hành động xấu xí. Hành động này không được chú ý cho đến khi tài xế phát hiện ra mùi khó chịu.

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