Chuyện thật như đùa: bể bơi trong nhà mà lại xuất hiện vị khách không mời má tới dài hơn 4m 'bơi lội tung tăng' khiến chủ nhà cũng kinh hồn bạt vía

Hai người đàn ông ở bang Florida, Mỹ đã phát hiện ra điều bất thường bên trong ống dẫn nước đến một bể bơi trong nhà. Khi tháo ống nước ra thì đầu của một sinh vật đã xuất hiện từ bên trong. Sau đó nó lao vào bể bơi 'quẫy' tung tăng khiến người xem cũng xanh mặt.
Đời Sống 07:30 26/01/2022

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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