Chứng kiến hàng trăm con châu chấu đang đậu trên đường dây điện sau cơn mưa, người dân không khỏi bất ngờ

Cảnh tượng khó tin này được ghi lại tại tỉnh Trat, Thái Lan. Trong video cho thấy hàng trăm con châu chấu đang đậu trên dây cáp và cột điện bên ngoài một ngôi chùa sau trận mưa. Theo quan điểm của người dân địa phương, đây là dấu hiệu của sự may mắn.
Đời Sống 04:20 31/10/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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