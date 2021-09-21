Chúa sơn lâm 'mới lớn' và trăn khổng lồ chiến nhau bất chấp giữ rừng vắng và cái kết đắng cho loài bò sát khi 'quân viện trợ' của đối thủ xuất hiện

Đoạn clip ghi lại cảnh sư tử con và trăn khổng lồ giao chiến ác liệt. Tuy nhiên, khi sư tử con có anh em của mình giúp sức, trăn bị "hành" tơi tả đến nỗi phải bỏ chạy vào hang đá.

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