Chiếc ô tô 'lao như bay' qua con đường đầy xe đang chạy nhìn không khác gì cảnh trong phim hành động

Một chiếc ô tô mất lái đã lao vùn vụt 'như bay' về phía con đường đầy ấp những chiếc xe đang lưu thông. May mắn thay, chiếc xe không gây ra tai nạn nguy hiểm cho đến khi đâm sầm vào một cửa hàng bên đường. Vụ việc xảy ra mới đây tại Coconut Grove, Northern Territory, Australia.
Đời Sống 09:33 27/09/2021

An Như (T/H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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