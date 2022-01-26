Chẳng ngờ được kẻ trộm chó lén la lén lút ngay trước của nhà dân lại là một con báo hoa mai háu đói, nó liều lĩnh ra khỏi vùng an toàn để tiếp cận con mồi mặc cho 'nỗi sợ' về con người

Tuy kích thước nhỏ hơn các loại mèo lớn khác, báo hoa mai lại là kẻ săn mồi đáng gờm. Với khả năng ngụy trang và thói quen ẩn nấp, chúng có thể đến gần khu dân cư mà không bị phát hiện. Lần này, báo hoa mai còn liều lĩnh hơn nữa khi đến trước nhà dân để 'trộm' chó.
Đời Sống 13:30 26/01/2022

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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