Chạm trán báo hoa mai trên đường, 2 người đàn ông đi xe máy có pha xử lý bất ngờ nhưng ai cũng gật gù đồng tình

Đoạn clip ghi lại cho thấy 2 người hai người đàn ông đèo nhau trên một chiếc xe máy đi tới. Ngay khi phát hiện ra con vật, người đàn ông cầm lái đã lập tức dừng xe lại và quay đầu xe để tránh trường hợp bị con báo tấn công.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cham-tran-bao-hoa-mai-tren-duong-2-nguoi-dan-ong-di-xe-may-co-pha-xu-ly-bat-ngo-nhung-ai-cung-gat-gu-dong-tinh-632939.html