Câu chuyện hy hữu, chuồn chuồn ngủ say bị xúc tu dây leo khổ qua cuốn chặt vào nhưng không hề hay biết

Một câu chuyện hy hữu đã xảy ra với một con chuồn chuồn khi nó bị xúc tu của cây khổ qua (mướp đắng) quấn vào đuôi khi nó ngủ ở một khu vườn vào ban đêm. Rất may là một người làm vườn đã phát hiện ra sự việc và giải cứu con chuồn chuồn này.
Đời Sống 16:00 25/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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