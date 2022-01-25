Câu chuyện cảm động về chú chó lạc chủ may mắn được cứu giúp, 'vịt hóa thiên nga' sau khi về với vòng tay chàng trai trẻ

Chú chó lạc chủ bơ vơ giữa đường với khuôn mặt hoang mang sợ sệt và bộ lông vấy bẩn đáng thương. May mắn thay, bé cún đã được một chàng trai cứu giúp và nhận nuôi, từ một chú chó xấu xí trở thành chú chó với bộ lông trắng tinh xinh đẹp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cau-chuyen-cam-dong-ve-chu-cho-lac-chu-may-man-duoc-cuu-giup-vit-hoa-thien-nga-sau-khi-ve-voi-vong-tay-chang-trai-tre-446470.html