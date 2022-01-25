Câu cá đã quá bình thường, nay chấn động hơn với người đàn ông liều lĩnh 'câu chim' ngay trên không khiến dân mạng 'mắt tròn mắt dẹt' ngỡ ngàng

Người đàn ông leo lên sào cao và bắt đầu "câu chim". Chỉ trong vòng 2 phút đã có 2 con chim sa lưới. Cách thức "câu chim" giống hệt như đang câu cá bơi dưới nước khiến dân mạng hết sức kinh ngạc. Quả thực là một sáng kiến độc lạ nhưng không kém phần nguy hiểm.
Đời Sống 15:21 25/01/2022

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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