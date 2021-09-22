Cậu bé chui qua Barrie tự động để đi sang đường thì bất ngờ bị nhấc bỗng lên không trung khiến người mẹ 'KHÓC THÉT'

Người phụ nữ vì muốn sang bên kia nhanh mà không nghĩ trước sau mà cho con mình chui qua Barrie tự động. Cậu bé đầu tiên chui qua trót lọt, nhưng đến cậu bé thứ 2 chui qua thì bất ngờ bị nhất bỗng lên không trung khiến người mẹ 'khóc thét'.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cau-be-chui-qua-barrie-tu-dong-de-di-sang-duong-thi-bat-ngo-bi-nhac-bong-len-khong-trung-khien-nguoi-me-khoc-thet-426132.html