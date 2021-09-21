Cassowary loài chim 'khổng lồ' có thể giết chết người một cách cực thảm hại nhờ vào 'vũ khí hạng nặng'

Trái với vẻ ngoài đáng sợ, Cassowary vốn là một loài chim khá hiền hòa. Tuy nhiên, loài chim này có thể trở nên cuồng loạn khi hoảng sợ hoặc bị dồn vào chân tường. Lúc đó, chúng sẽ nhảy bổ vào con mồi, sử dụng bộ vuốt khổng lồ để cào xé.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cassowary-loai-chim-khong-lo-co-the-giet-chet-nguoi-mot-cach-cuc-tham-hai-nho-vao-vu-khi-hang-nang-425937.html