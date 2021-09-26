Cặp đôi gây sự ngay giữa đường phố vì giận dỗi nhau nhưng tiếng thét của cô gái khiến mọi người ngỡ ngàng, vạch trần sự trơ trẽn của cả hai

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh cãi nhau của một cặp đôi đang khiến cộng đồng mạng xôn xao. Hóa ra đây là một cặp tình nhân, cả hai đều không còn độc thân nhưng vẫn lén lút qua lại với nhau.

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