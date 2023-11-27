Cả gia đình hoảng sợ khi phát hiện trăn khủng lẻn vào trong nhà dân tránh lũ và cái kết rùng mình

Hình ảnh ghi lại tại tỉnh Samut Prakan, Thái Lan mới đây, cho thấy một con trăn khủng dài hơn 2m đã trườn vào nhà một gia đình để tránh lũ lụt. Ngay sau khi phát hiện con trăn, người dân đã liên lạc với đội ngũ xử lý bò sát địa phương để đến bắt.
Đời Sống 05:54 27/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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