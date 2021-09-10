Bị xe bán tải ‘cướp đường’, tài xế xe tải quyết trả đũa, hành động coi thường pháp luật khiến cộng đồng mạng bức xúc

Video từ camera hành trình cho thấy xe tải đã bị một xe bán tải "tranh đường" khi đang di chuyển trên đường tắc. Hai tài xế liên tục chèn ép, giành đường nhau trên cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới gây bức xúc cộng đồng mạng.

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