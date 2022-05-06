Bi hài cảnh chú rể đứng ngoài trung tâm tiệc cưới đúng ngày trọng đại của cuộc đời vì lý do trớ trêu

Một cặp đôi ở Tân Cương đã tổ chức đám cưới vào ngày 26/4 vừa qua. Tuy nhiên, khách sạn tạm thời thông báo để xuất trình giấy chứng nhận PCR nhưng thời gian chờ đợi lâu quá, khách đã đến hết rồi nên chú rể chỉ còn biết ngồi xổm bên ngoài khách sạn, dùng điện thoại xem truyền hình trực tiếp đám cưới của mình, sau đó khi có kết quả xét nghiệm PCR, anh và cô dâu đã làm lễ phụ.
Đời Sống 23:26 06/05/2022

Phương Chang (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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