Bị cá sấu cắn chặt bụng, linh dương thẳng chân tung đòn đạp thẳng vào mặt đối thủ

Đoạn video ghi lại trận chiến gay cấn giữa linh dương và cá sấu tại vườn quốc gia Kruger, Nam Phi. Theo nội dung đoạn video, một con linh dương Waterbuck đang đứng dưới đập Mpondo, Nam Phi thì đột nhiên bị cá sấu cắn chặt bụng rồi dìm xuống nước. Nhưng nó đã may mắn thoát hỏi hàm cá sấu.
Đời Sống 08:30 26/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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