Bị đàn chó hoang châu Phi truy đuổi, linh dương tưởng bỏ mạng nào ngờ nhân vật "to cao đen hôi" xuất hiện cứu mạng trong nháy mắt

Con linh dương có vẻ bị đuối sức và bị đàn chó hoang lao tới cấu xé. Bất ngờ, một con hà mã "cao to đen hôi" từ đâu chạy tới với dáng vẻ cực kỳ tức giận đuổi đánh bọn chó để cứu con linh dương.
Đời Sống 10:16 22/01/2023

Hoa Quỳnh Anh (T/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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