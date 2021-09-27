Bầy trâu rừng rơi vào thế 'ngàn cân treo sợi tóc' liệu chúng có giữ được tính mạng trước bầy sư tử đang khát máu

Thay vì bỏ mặc đồng loại thì những con trâu rừng khác đã lao tới bảo vệ con trâu rừng kia trước sự tấn công của sư tử. May mắn cuối cùng cũng đến với trâu rừng khi nó thành công leo lên cùng đàn và lúc này, mọi nỗ lực của sư tử đã thất bại.

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