Bất ngờ trước hình ảnh 41 công nhân bị mắc kẹt 10 ngày dưới hầm bị sập nhưng vẫn an toàn đến khó tin

Video ghi lại cho thấy 41 công nhân bị mắc kẹt 10 ngày trong đường hầm Silkyara bị sập ở Uttarkashi, bang Uttarakhand, Ấn Độ nhưng vẫn an toàn. Hình ảnh được ghi lại bằng camera nội soi y tế được luồn qua đường ống có đường kính 15cm.
Đời Sống 11:38 23/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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