Bất ngờ bị bắt quả tang đi đang ăn trộm, 'nữ tặc' thoát y chạy trốn, biết được danh tính ai nấy cũng ngỡ ngàng

Vào khuya 22/8, người dân sống tại một khu dân cư ở Đông Hồ, quận Đông Bình (thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang) phát hiện thấy một người phụ nữ đang ăn trộm trong nhà để xe. Ngay lập tức, họ nhanh chóng báo vụ việc cho cảnh sát địa phương.

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