Bất chấp việc con cá đã cắn câu, con rắn vẫn cố tình đoạt lại mồi khiến người đàn ông sửng sốt

Màn câu cá bất ngờ này được ghi lại tại phía tây bắc hạt Harris, bang Houston, Mỹ. Cần thủ đã rất ngạc nhiên khi phát hiện một con rắn lớn đang bám vào con cá mà anh vừa câu được. Ngay cả sau khi kéo con mồi lên khỏi mặt nước, loài bò sát này vẫn bám chặt vào con cá và không muốn buông ra.
Đời Sống 10:30 12/10/2023

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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