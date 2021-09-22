Bà cụ bị chó dữ tấn công ngay giữa đường, phản ứng của tài xế lái xe tải ngay gần đó khiến cộng đồng mạng phản ứng cực gắt

Video giám sát cho thấy lúc 11h30 ngày 17/9, hai chị em bà Quách đang dìu nhau đi trên con đường đất tại thôn Nam Thư, huyện Tử Nê, Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Một con chó đen lớn đi sau họ một đoạn.

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