2 thành viên 'tứ đại nọc độc' cắn xé nhau ngay trên sân nhà, hổ mang chúa hay hổ mang bướm giành chiến thắng?

Đoạn video ghi lại cảnh 2 thành viên "Tứ đại nọc độc" là hổ mang chúa hay hổ mang bướm cực độc "tử chiến". Theo nội dung đoạn video, hổ mang chúa và hổ mang bướm đụng độ nhau ở sân nhà. Liệu rằng loài nọc độc nào sẽ hạ bệ đối thủ của mình trước?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/2-thanh-vien-tu-dai-noc-doc-can-xe-nhau-ngay-tren-san-nha-ho-mang-chua-hay-ho-mang-buom-gianh-chien-thang-427153.html