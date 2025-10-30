Xúc động khoảnh khắc bé trai trôi giữa dòng sông Hàn cuộn xiết được cứu sống

Vụ việc xảy ra khoảng 21h30 tối 29/10, người dân đi bộ trên vỉa hè đường Bạch Đằng (đoạn trước Bảo tàng điêu khắc Chăm, bờ Tây sông Hàn) thì bất ngờ phát hiện một bé trai lẫn trong đám rác trôi trên sông, giữa dòng nước lũ chảy xiết, cách bờ khoảng 3m. Mọi người nhanh chóng chạy đến ứng cứu, đưa cháu bé lên bờ.

